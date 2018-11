Flash – 21 a 27 de novembro de 2018

Feira de Saude 2018 A Feira de Saúde 2018 realizada em parceira com o Sport Club Português e a ONG Mantena Global Care, no domingo (19), foi um sucesso. Foram aplicadas 102 vacinas contra gripe, coletadas 42 unidades de sangue, 108 pessoas checaram a pressão arterial, foram feitos 35 exames HIV, 42 consultas de ciência alternativa, 102 exames de glicose e vários outros atendimentos na área de estética, nutrição, dermatologia e psicologia.

Lauro Rocha Dr. Lauro Rocha, feliz em dar um bom exemplo, como doador de sangue, coletado pela New Jersey Blood Service.

Estudantes de Medicina da Rutgers University Mais uma vez, os alunos de Medicina da Universidade Rutgers marcaram presença e contribuindo positivamente para o sucesso do evento.

Ivonynha Ortiz e atendente Ivonynha Ortiz, coach e consultora em registros Akashicos e Ciência Alternativa Quântica, fez diversos atendimento ao longo do dia, contribuindo para o sucesso do evento.

Passeio a Jersey City Foi maravilhoso e com muita alegria o dia em que eu e minhas amigas excursionamos a Jersey City para visitar nosso amigo Rodrigo Godoy, que se restabelece de uma delicada cirurgia. Cantamos, comemos e bebemos para celebrar a saúde desta pessoa que tanto amamos.

Maria Ines Moraes e Fatima Ramos

Parabéns e muitas felicidades para a querida amiga Maria Inês Moraes, que teve o aniversário celebrado com uma linda festa surpresa, organizada pela amiga Fátima Ramos. Desejo-lhe toda a felicidade do mundo e que Deus continue te abençoando com o que a vida tiver de melhor.