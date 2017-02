Flash – 22 a 28 de fevereiro de 2017

Juarez de Souza

Depois de tantos anos vivendo na América, o nosso amigo Juarez de Souza se despede de todos nós e toma o caminho de volta à patria amada. Desejamos-lhe muita sorte, saúde e paz em sua nova jornada e felicidades em sua readaptação ao Brasil. Ele agradece infinitamente a todos que colaboraram com as despesas de sua volta e disse que sentirá muitas saudades de todos nós. Bom regresso amigo!

Kaira Costa e Marcia Faria

Este é um momento muito especial nas vidas de Kaira Costa e Márcia Faria que têm motivos de sobra para este caloroso brinde! É a inauguração do Mega Party, um lugar especialmente criado para festas infantís, pensando em cada detalhe com muito carinho para que seu filho tenha uma festa aniversário perfeita divertida, segura e muito feliz. Tin Tin!

Inauguracao Mega Party

Que seria da vida sem amigos?! São eles que nos acalentam nos momentos mais preciosos de nossa vida! Assim esta galera se fez presente para alegrar a inauguração do Mega Party de Kaira Costa e Márcia Faria.

Jack Costa, Gloria Melo e Andreia Miguens

Esta foto é a cara da felicidade, estampada no rosto de Andreia Miguens vencedora absoluta do Grande Concurso de Fados 2017, realizado pela PROVERBO, seção cultural do Sport Club Português, na noite inesquecível de sábado(18). Parabéns aos candidatos, à diretora da PROVERBO, Glória Melo, ao presidente do SCP, Jack Costa, e à vencedora Andreia Miguens.

Pedro Ordyngew, Valdir Reis e Solange Paizante

O Mantena Global Care celebrou 13 anos de sucesso, com uma belíssima cerimônia na Igreja "Mais Perto de Deus" de Kearny. O pastor Valdir Reis em nome de nosso Senhor Jesus Cristo abençoou a organização Mantena e a todos os presentes, com lindas palavras de agradecimento por todos estes anos, de crescimento e vitórias. No altar, Solange Paizante e o presidente Pedro Ordyngew, confraternizam em meio às muitas orações de louvor.