Flash – 22 a 28 de novembro de 2017

Allan Pereira Barbosa Na segunda-feira (20), veio ao mundo o lindo Allan Pereira Barbosa. Parabenizo o casal Rodrigo Barbosa e Hellen Pereira, de Newark (NJ), pela benção e privilégio que é poder conceber e gerar a vida. Rodrigo, que já foi nosso colega de trabalho no BV, seja benvindo ao “clube dos pais”. Congratulations!!

Rodrigo Barbosa e Hellen Pereira

Rodrigo e Hellen, foram 9 meses de espera e alegrias. A equipe do BV deseja a vocês parabéns pela chegada do lindo Allan Pereira Barbosa em New Jersey. Nós desejamos à nova família muita paz, saúde e felicidade.