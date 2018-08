Flash – 22 a 28 de agosto de 2018

Ondina Silva

Aconteceu na noite de sexta-feira (17), o lançamento do livro "Ao Meu Pai", escrito pela amiga Ondina Silva que tanto me orgulha. Após ter vencido na sua categoria no Beautiful Forever Contest, ela tem estado radiante e com a criatividade aflorada. Um abraço carinhoso a quem dedica todo seu amor em forma de poesia ao seu querido pai. Muito obrigada pelo meu exemplar autografado.

Ana Oliveira e Ricardo Jeronimo

Um super agradecimento à querida Ana Oliveira, leia-se Ana Multi-Services, pelo seu carinho e apoio de sempre ao Golden Years Night (29 de setembro no Sport Club Português). Aqui ela posa com Ricardo Jerônimo, jornalista do Foto Comuninades News.

Amy Salvador

Um carinho todo especial para minha princesinha Amy Salvador, pela passagem recente de seu aniversário de 5 aninhos, celebrado com uma linda festa familiar na tarde de domingo (19). Amy tem os olhos mais azuis que eu já vi em toda minha vida e muita alegria em seu olhar. Muitas felicidades!

Paulo, Iveta, Amy Salvador e familiares

Muita coisa boa para comemorar na vida desta linda família: o aniversário do papai Paulo e da princesinha Amy e também os 29 anos de união deste lindo casal Iveta e Paulo Salvador. A festa, decorada sob a supervisão impecável da amiga Suzana de Campos, esteve impecável. Parabéns a todos pelo grande amor e carinho envolvido nesta festa.

Ester Sanches Naek

Nossa querida Ester Sanches Naek, residente em Hartford (CT), é oficialmente candidata a Deputada Estadual no estado brasileiro de Minas Gerais sob o número 4020. Ela promete lutar pelos direitos dos brasileiros que vivem fora do Brasil e para isto precisa de seu apoio. Se você tem parentes e amigos que votam em Minas Gerais, peça a eles que votem em Ester Sanches-4020-Deputada Estadual. Na foto, Ester e o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac Jr.

Foto6 Luciano Trajano

Mais uma vez nosso amigo Luciano Trajano proprietário da Pontal Brasil viaja no tempo com a Golden Years Night além de seu apoio tão importante que ja faz parte da tradição de nossa festa, este ano ira disponibilizar um super cheque, para ser adicionado em nossa rifa. Lembrando que a Golden Years Night (o grande baile dos anos 60/70) será realizado em 29 de setembro no Sport Club Português.

Wendel Correia

Wendel Correia, proprietário do Delícias de Minas, arregaçou as mangas e ajudou na demarcação do solo para o tão esperado Rodeio 2018. Além de participar de toda a organização, ele foi ao local e “pôs a mão na massa”, como sempre.