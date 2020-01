Flash – 22 a 28 de janeiro de 2020

clínica 50 Commerce Dental Center Os profissionais da clínica 50 Commerce Dental Center são altamente qualificados e atuam com equipamentos de última geração para oferecer aos pacientes os melhores serviços e tratamentos. O consultório fica no centro de Newark (NJ), bem pertinho de você. Atendimento em português, espanhol e inglês. Confira: www.50commercedental.com

Luiza Brunet

Luiza Brunet, a eterna Top Model brasileira que conquistou as passarelas do mundo, será uma das homenageadas no Gala da Mantena Global Care, no dia 22 de fevereiro, no restaurante Mediterranean Manor. Restam poucos convites, você não vai perder, vai? Contato: (973) 344-1644.