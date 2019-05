Flash – 22 a 28 de maio de 2019

Chico Buarque

O escritor, cantor e compositor Chico Buarque, de 74 anos, é o vencedor do Prêmio Camões 2018. Esta é a 31ª edição da mais prestigiada premiação da língua portuguesa, oferecida pelos ministérios da Cultura de Portugal e Brasil. O anúncio foi feito na sede da Biblioteca Nacional, no Rio, pela presidente da instituição, Helena Severo. Escolhido por unanimidade pelo júri, Chico é o 13º escritor brasileiro premiado com o Camões pelo conjunto da obra, o que inclui, além de romances como "Leite derramado" e "Benjamin", suas letras de música e peças. Ele receberá 100 mil euros.

Cleber Tolini

O ator Cleber Tolini, autor do monólogo "O subnormal", uma história da baixa visão. A peça retrata a história dele que, aos 24 anos de idade, descobriu um tumor no cérebro e na extração do tumor, o ator tem seu nervo ótico afetado e como consequência fica com baixa visão. Hoje, aos 39 anos de idade, através de seu trabalho, ele tem levado ao teatro tanto pessoas que enxergam, como pessoas cegas ou de baixa visão. “O Subnormal – Uma História da Baixa Visão”, com texto e atuação de Cleber Tolini e direção de Djalma Lima, foi o único monólogo brasileiro a ser convidado para se apresentar no Festival Dom Ivan Garcia Guerra, em Nova York, dias 25 e 26 de maio, na Casa de Cultura Navrrete no Bronx.

Solange Paizante

E os prêmios de reconhecimento não param de chegar para a nossa querida Solange Paizante, diretora social da Mantena Global Care. No domingo (19), ela foi homenageada pela American Clergy Leadership Conference em cooperação com o True Family Value Ministry, durante o True Family Value Banquet and Awards. Parabéns Solange, estamos em tempo de colheita, de colher o fruto das sementes que semeadas em nossas vidas!

Marli Cagley

Parabéns Marli Cagley, uma de nossas veteranas nos EUA, pelo seu aniversário, ocorrido nesta segunda feira (20). Deus te abençoe com muita saúde e vida longa para celebrar sua vitória neste país a cada ano. Felicidades!

Anita Mignone

Hoje, todos os meus mimos vão para a Dra. Anita Mignone que celebrou mais um aninho de vida! Desejo para esta grande amiga e exímia advogada de imigração, saúde, paz em sua vida harmonia e cada vez mais sucesso em sua brilhante carreira. Parabéns!

Rodrigo Cardoso Godoy

Nosso querido amigo Rodrigo Cardoso de Godoy mais uma vez foi agraciado com um importante prêmio de reconhecimento na New York Life Seguros, organização que ele representa. Isto se deve ao impacto positivo na comunidade e pelo número de famílias que conquistou, oferecendo apoio e planejamento financeiro. É essencial sua atuação e o trabalho que desempenha nesta comunidade. Parabéns!