Flash – 23 a 29 de agosto de 2017

Fadynha Dica bacana: Newark receberá a presença da famosa Fadynha, autora de 4 livros recordistas de vendas na área de gestação, parto e massagem pra bebê. Ela estará no Recanto das Mães 375 Chestnut St - Newark, palestrando neste sábado, às 3.30 PM. O ingresso custa $55.00 antecipado. Informações e inscrições com Angela (908)327-0594.

Luis e Angélica e as filhas, Sophie e Emily

Bonito é ver uma família unida, como é o caso dos Almeida. Luis e Angélica levaram as filhotas e Sophie e Emily para curtirem um calorzinho no apartamento dos avós paternos na bela Boca Raton. Voltaram bronzeados de lá.