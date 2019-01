Flash – 23 a 29 de janeiro de 2019

Emilia Pedersen

A super star Emília Pedersen, com apenas 16 anos, tem ocupado lugar de destaque em todos os jornais da região, devido ao seu novo clip “Turn It Up”, no qual ela fez questão de assinar. Uma super produção desta bela dinamarquesa, com a participação da atriz Giovanna Chaves e das modelos Rafaela e Brenda. A agenda de shows ja esta sendo anunciada, é só entrar em sua página oficial Garota Dinamarquesa Apaixonada Pelo Brasil.

Rosa, Ana Oliveira, Otilia e Suzana Campos

A Padaria Pão da Terra, estrategicamente localizada na Ferry St., (esquina com Monroe) está sempre recebendo amigos para visitar o novo espaço, que ficou maior e muito mais aconchegante. Na foto, a proprietária Rosa recebe as amigas Ana, Otília e Suzana Campos.

Diego Munoz e Anita Mignone

A querida advogada de imigração, Anita Mignone, posando para minha foto com o amigo Diego Muñoz, durante o Beautiful Forever Pageant 2018.

Alvaro Cardaci e Silvio da Rosa

Esta parceria formada por Álvaro Cardaci e Sílvio da Rosa promete uma noite inesquecível com o melhor do 'Rock and Roll' brasileiro dos anos 80. A Blue Moon Revival Band abrilhantará este evento que já tem data marcada. Será em 11 de maio no Club Roca O Norte, localizado na Walnut St. com a Pacific St. Aguardem detalhes em breve.

Grupo Proverbo

A Proverbo, grupo cultural do Sport Club Português e liderado pela fadista e escritora Glória de Melo, está a procura de novos talentos para participar do grande Concurso de Fados, que será realizado em 23 de fevereiro na sede social do Club. Inscrições: (973) 589-1133.

Grupo Grameen America

Este é o grupo de mulheres valentes e empreendedoras, que através da Grameen América tem incentivo financeiro para fomentar os seus negócios. O grupo se reúne toda segunda-feira na sede do Mantena Global Care.

Max Feitosa

O músico Max Feitosa tem sempre um repertório clássico internacional, ideal para animar a festa pessoas de bom gosto musical. Na sua próxima celebração não deixe por menos!