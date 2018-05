Flash – 23 a 29 de maio de 2018

Miss New Jersey 2018

Após o resultado, membros do jurado, entre eles a Sra. Maria Coutinho, Helena Vinhas, e outros, posaram para fotos com a vencedora Tifani Carvalho e a representante da beleza portuguesa do Estado de New Jersey.

Tifani Carvalho, Barbara Pereira e Briana Araujo

Foi realizado no sábado (19), o tradicional concurso Miss Sport Club Português, com a elegância e pompa de Hollywood. Como acontece todos os anos, a beleza plástica de jovens portuguesas é submetida a severo julgamento que elege jovem mais bela da comunidade, que representará o Clube. O título principal ficou com Tifani Carvalho, de 22 anos, nascida em Vianna do Castelo e Aveiros. A primeira dama foi Barbara Pereira e segunda dama Briana Araújo.

Show Vania Samba

Em evento realizado por Vânia Samba na Copacabana Steak House de Port Chester, tive o grande prazer de rever a artista plástica Verônica Martins que me surpreendeu com um retrato, a lápis em preto e branco. Foi uma grande emoção receber o original de suas mãos e posamos para foto ao lado de nossa anfitriã, Vânia.

Clara Lopes e Ana Cristina Natividade

Que grande alegria reencontrar minha grande amiga Clara Lopes, uma das primeiras brasileiras que conheci em minha chegada aos EUA e que me abriu as portas da imprensa através do jornal Brasileirinho. Foi maravilhoso encontra-la sorridente e saudável tendo superado todos os transtornos que afetaram sua saúde em um passado recente.

Yasmin, Jennifer, Nicholas e Jose Moreira

Minha jovem musa Jennifer Moreira celebrou seus 23 aninhos cercada de mimos da família e amigos em linda festa sob o tema Louis Vuitton, no Casa Nova Grill. Jenny se revela uma mulher sofisticada e de muito bom gosto. Desejo toda a felicidade do mundo, não só a ela como toda a família Moreira, Yasmin, Nicholas e o papai Jose.

Anita Mignone

Quem aniversariou esta semana foi a advogada de imigração Anita Mignone. Apesar de contar mais um aninho em sua idade, sua aparência parece rejuvenescer a cada dia, com sua beleza e sensualidade a flor da pele. Desejo que sua vida ganhe um novo sentido a cada ano, muita saúde, paz harmonia e muito sucesso à grande Madrinha do Beautiful Forever 2018

Aniversario Marli Cagley

Marly Cagley celebrou com muita alegria sua nova idade, cercada de muitos familiares e amigas que muito lhe estimam como eu. Desejo saude, vida longa e muitas felicidades que possa presenciar ainda a chegada de muitos outros netinhos.

Inauguracao Touro Manso

Na sexta-feira (19), tivemos a inauguração do Touro Manso, na 30 Chestnut. Foi uma noite muito agradável e animada com Karaokê e os deliciosos churrasquinhos e petiscos servidos carinhosamente pela proprietária Sônia Guerra. O Touro Manso é mais um ícone brasileiro a opção para um simples almoço, tempero delicioso ou um encontro animado com amigos. Desejo muita sorte e sucesso no seu novo empreendimento.

Vania Samba

Vânia Samba em seu traje típico do Carnaval Brasileiro que encanta por onde passa. A passista esta envolvida com filantropia ligada ao câncer infantil, como angariação de recursos às pesquisas para a cura e proteção aos que sofrem com este mal que afeta inúmeras pessoas em todo o planeta. Confira a página online Cancer Foundation Vania Samba Society: Gofundme.com/ZRQ

Diana, Joao Vianna e Dina Diogo

João Vianna do VejaTV.com entre as duas beldades que representaram a beleza das portuguesas no Sport Club Português. Diana Diogo Miss SCP 2016 e que coreografou todas as garotas para 2018 e a belíssima Dina Diogo, que soube representar com muita dignidade seu "Reinado" que ora termina.

Delson, Cristina e Vera Reis

Muito obrigada aos meus queridos amigos Deslon e sua esposa Cristina pelo lindo presente que ganhei no Dia das Mães. É um grande privilégio usar um produto tão sofisticado como todas as joias da Delson Jewelry, que homenageou as mamães em seu dia, com deliciosos canapés e deliciosos doces. Amo você, meu irmão, que Deus me presenteou e sua linda esposa.

Mirian Calegh

Mirian Calegh foi a grande vencedora do título "Beautiful Forever" na categoria "Ageless" e honra com muito orgulho sua coroa e sua faixa. Quem quiser viver momentos tão inesquecíveis como ela, deve garantir sua participação para 2019, inscrevendo-se através do site: www.beautifulforeverpageant.com

Soraia Costa Venuto

Soraia Costa Venuto posa com toda a equipe que serviu seus convidados na noite da festa de seu aniversário no lendário Ibéria Restaurant. Todos sorridentes e felizes com o sucesso da festa que reuniu mais de cem pessoas para esta importante celebração, saboreando a sofisticada gastronomia Ibérica.