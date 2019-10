Flash – 23 a 29 de outubro de 2019

Bibi, Mônica Flowers e Lana Palafox

Parabéns Bibi e todos seus assessores pela realização do BR EXPO Brazil-USA, um grande evento realizado com o objetivo de valorizar os empreendedores de nossa comunidade e o desafio de exibir seus produtos e serviços. Também nesta foto, Mônica Flowers e a criadora do curso “Mulheres sem Mimimi”, coach, escritora e pastora Lana Palafox!

Mércia Braga, Maria Edi e Eliana Penha

Olê mulé rendeira, olê mulé rendá! Minha querida Mércia Braga com seu brasileiríssimo produto, sempre participando e apoiando os grandes eventos desta comunidade. Em companhia de grandes amigas, como Maria Edi e Eliana Penha.

Val Flores

Durante a BR EXPO Brazil-USA, tive o enorme prazer em conhecer esta figura encantadora. A doce Val, proprietária da Val Flores de Filadélfia (PA), cujo trabalho de decoração é realmente maravilhoso, para casamentos, Sweet Sixteen, aniversários e festas em geral. Ela realiza verdadeiras obras de arte em suas festas.

Tharika Hayes

Tharika Hayes, como sempre dando aquele charme ao visual das mulheres, deixando-as mais belas. Tharika também esteve participando do BR EXPO Brazil-USA.

Elaine Fabro e família

Elaine Fabro exibiu em família seu belíssimo trabalho em artes gráficas, no sábado (19), no Sport Club Português. Família que trabalha unida, permanece unida.

Rodrigo Duarte e Dr. Pedro Monteiro

Rodrigo Duarte, proprietário do Supermercado Caseiro e Bom, em companhia do Senhor Cônsul de Portugal, Dr. Pedro Monteiro, durante a festa do Pata Negra no domingo (20), na Casa do Minho.

Casa do Minho

Meus amigos da cozinha da Casa do Minho, que trabalharam incansáveis neste domingo para oferecer aos convidados da festa PATA NEGRA na Casa do Minho, comida boa e farta. O resultado foi nota mil !