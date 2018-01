Flash – 24 a 30 de janeiro de 2018

Suelandy Rocha e amigos

Celebrar meio século de vida linda loira e maravilhosa não é para os fracos! Suelandy Rocha reuniu seus melhores amigos no Casa Nova Grill para comemorar esta data tão especial de sua vida. Com o corpão de Miss, Suelandy estará desfilando nas passarelas do concurso Beautiful Forever, em 28 de abril. Parabéns e votos de muita saúde e sucesso em sua vida.

Bela

Eu me apaixonei pela Bela! Não aquela ousadinha do filme da Disney, mas por esta real princesinha de cabelos dourados. Toda faceira, cheia de poses! Love you Baby!

Suzana, Iveta, Paula, Otilia, Eduarda e Ana

É muito importante fazermos parte de um grupo de pessoas alegres e amigas, para que possamos celebrar acontecimentos importantes, como nesta noite incrível na Casa do Paço. Eu, Suzana, Iveta, Paula, Otília, Eduarda e Ana Oliveira celebramos a candidatura da amiga Lisete Rodrigos ao cargo nobre de Presidente do Sport Club Português. Desejamos boa sorte a primeira presidente mulher, após 96 anos de existência do Clube!

Luciana e Samara Martins

Mãe normalmente já é coruja por natureza, mas Luciana Martins realmente tem grandes motivos para paparicar sua filhota importante, que se tornou uma Top Model profissional debaixo de nossos olhos. O céu é seu limite Samara Martins! Quero ver você brilhar nas passarelas do mundo.

Linda Xannon e fas

Uma pose para minhas lentes, após a notável apresentação de Linda Xennon, que trouxe de volta a saudosa imagem de Amália Rodrigues às memórias de nossos amigos do Sport Club Português! Depois, também arrasou na pele da Tina Turner!