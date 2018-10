Flash – 24 a 30 de outubro de 2018

Outubro Rosa 2018 NWK

Hoje é dia de falar sobre o câncer, ou melhor, sobre a cura do câncer! É dia de retratar aqui um pouco dos acontecimentos do domingo (21), na programação Outubro Rosa; uma campanha de conscientização de alerta às mulheres e sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e, recentemente, o câncer de colo do útero. O dia começou com um delicioso e farto café da manhã na sede do Mantena Global Care, com o apoio dos motociclistas do Indian Knights.