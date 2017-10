Flash – 25 a 31 de outubro de 2017

Mario

Se você precisa comprar um carro com total segurança, não perca tempo, liga para o Mário! Paulista de nascimento, baiano de criação, funcionário da FIAT no Brasil por vários anos, o rapaz realmente sabe o que faz. Ele trabalha na National Motor Car, localizada na 1256 McCarter Hwy, em Newak, lider no mercado há vários anos. Conhecidíssimo na região, Mário é popular não só pela sua eficiência, mas também pela enorme simpatia.

Zilda Rodrigues

Esta garota simpática é Zilda Rodrigues. Com um jeitinho humilde de quem não quer nada, ela vai tomando conta de um mercado exclusivo com seus famosos queijos trufados. É a rainha dos coquetéis com uma grande inovação para festas. No inverno, convide seus amigos para um bom papo, vinhos e é claro, com os deliciosos "Home Made Cheese" da Zildinha.

Outubro Rosa

Mércia Braga encheu os olhos dos presentes, durante seu Fashion Show "Outubro Rosa, realizado no Mantena Global Care na noite de sábado (21). Com texturas maravilhosas provenientes da Paraíba, seu estado Natal, ela vestiu belíssimas modelos, com acessórios também ecológicos. Algodão colorido da Paraíba é a sensação mundial quando o assunto é proteção do meio-ambiente. Mércia graduou-se em Fashion Design há apenas dois anos, mas faz artesanato desde os 15 anos. Peças exclusivas, criativas e originais marcam seu estilo inconfundível.

Outubro Rosa

Outubro Rosa Fashion Show reuniu mulheres maravilhosas, sobreviventes ou aquelas que apoiam incondicionalmente o combate ao Câncer de Mama. Foi uma festa alegre, divertida, com os deliciosos queijos trufados da Zilda Rodrigues, com boa música e o Fashion Show de Mércia Braga.

Motards da Casa do Ribatejo

No sábado (21), estive na Casa dos Arcos de Valdez e mais uma vez fui recebida com muito carinho, pelo presidente Arlindo e sua esposa. Após saborear a comida deliciosa, registrei a inauguração do Club de Motociclistas, com a visita dos Motards da Casa do Ribatejo. Foi uma cerimonia emocionante!

Casal Capitão

Ainda na Casa do Arcos de Valdez, tive o enorme prazer em conhecer o Casal Capitão, aventureiros motociclistas que encontram neste hobby um grande sentido da vida. Uma admiração extra a esta nova amiga Neide, também comissária de Bordo da United Airlines há 20 anos.

Ana Clara Braga e Alexandre Cavalcante

Música de primeiríssima qualidade com um incrível repertório de Ana Clara Braga e Alexandre Cavalcante fechou com chave-de-ouro a festa Outubro Rosa com o desfile de Mércia Braga, realizada na noite de sábado (21) na sede do Mantena Global Care.