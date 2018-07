Flash – 25 a 31 de julho de 2018

Alexandre, Daniela, Beatriz e Gabriela

Esta família e um exemplo de vida. Daniela e Alexandre vivem em total sintonia com as duas filhinhas Beatriz e Gabriela. Eles se conheceram praticamente na maternidade e felicidade vive sempre com eles, principalmente, agora que disseram oficialmente "Sim" um ao outro, em cerimônia realizada na Corte Municipal de Elizabeth. Tenho certeza que este amor será eterno para este lindo casal.