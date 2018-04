Flash – 25 de abril a 1º de maio de 2018

Grupo Grameen America

Este é um grupo de mulheres determinadas ao crescimento pessoal e empresarial. Elas se encontram todas as segundas-feiras no Mantena Global Care e recebem aconselhamento financeiro e microfinanciamentos para investir em seus pequenos negócios. São mulheres determinadas e responsáveis, que obedecem as regras de seu provedor, Grameen América, um modelo de microfinanças, uma abordagem sustentável para o alívio financeiro da mulher empreendedora. Info.: (973) 444-4466.

Beautiful Forever

Este foi o um dia inesquecível na vida das Beautiful Forevers, que realizaram um agradável piquenique na manha de sábado (21) no Parque das Cerejeiras em North Newark. Muita comida boa, alegria e claro também, muitas fotos. O Beautiful Forever acontece na noite de sábado (28) no Sport Club Português, em Newark. O convite com direito a jantar, vinho, sangria, sobremesa e café custa US$ 55. Há convites à venda no Mantena Global Care. Tel.: (973) 344-1644.

Little Miss

O Sport Club Português realizou, no domingo (22), a 1ª edição do "Little Miss” e contou com a participação de belíssimas crianças. Eu considero vencedoras as todas participantes pelo carinho e dedicação com que se empenharam para a realização deste magnifico espetáculo, organizado e liderado por Andréia Miguens, Sofia Fernandes, Diana Diogo, Veronica Araújo, Maria Sameira Couto e Elisabete Rodrigues.

Claudia K e Ana Cristina Natividade

Ana Cristina Natividade e Cláudia Ka; o que seria da minha vida sem vocês e a ajuda tão necessária que tanto preciso em todos os sentidos. Vocês são maravilhosas, amo as duas de paixão!

Copa Brasil USA 2018

Este é time "DNA Forte" de Newark; que foi a Danbury (CT) disputar a Copa do Brasil USA 2018. Patrocinados por nomes expressivos como Pão da Vida Bakery e Delicias de Minas Restaurante os rapazes se consagraram campeões e trouxeram para casa o lindo troféu da Vitória! Parabéns aos garotos!

Ricardo Cardaci

Este realmente é um DNA forte... meu sangue corre nas suas veias... parabéns meu lindo campeão, Ricardo Cardaci, pela vitória conquistada por seu time em Danbury (CT). Você me enche de orgulho!