Flash – 25 de setembro a 1 de outubro de 2019

Alcione Schiavini

A aniversariante da semana é a sempre bela empresária Alcyone Schiavini, primeira dama do restaurante Picnic, iniciando um novo ciclo vital em sua vida. Desejamos a ela contínuo sucesso e muito brilho na nova idade. Tim-tim!

Casa do Ribatejo

Gente boa que adoro encontrar nos eventos que fotografo. Meus amigos da Casa do Ribatejo, Suzana Campos e minha linda Beautiful Forever Carmem Lúcia Araújo.

Adilson e familia

Adilson e sua linda família, sempre junta, participando dos grandes eventos de nossa comunidade!

Carminho e Maria de Fatima Mendes

A renomada fadista Carminho com a Consul Geral do Consulado de Portugal em New York, Maria de Fátima Mendes.

Kids Festival 2019

Parabéns aos voluntários que trabalharam incansáveis durante o Kids Festival 2019. Muita comida gostosa foi distribuída gratuitamente a todas as pessoas que estiveram no festival, no domingo (22) ensolarado que fechou o verão 2019.

Festival do Bacalhau Casa do Minho

A Casa do Minho celebrou o aniversário dos grupo de Bombos Os Rouxinóis, na noite de sábado (21), com um super festival de bacalhau. Mais de 20 deliciosas receitas de bacalhau foram servidos aos presentes, que dançaram e se divertiram muito.