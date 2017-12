Flash – 26 a 12 de dezembro de 2017

Jamil Silva

Um grande abraço ao meu amigo e parceiro Jamil Silva, que através de sua empresa Zoom Vídeo há mais de 10 anos faz um excelente trabalho de vídeo para casamentos, eventos e quaisquer ocasiões que exijam um bom trabalho de filmagens, com criatividade, perfeição e responsabilidade.

Eliana Pintor Marins e Ras Baraka

A legisladora luso-americana Eliana Pintor Marin que apoia com muito entusiasmo a candidatura do atual prefeito Ras Baraka, para as eleições de 2018; o que trará grandes benefícios ao nosso querido Ironbound, repleto de imigrantes de tantas nacionali­dades.

Suzana Campos, Ana Oliveira, Iveta Salvador, Eduarda Goncalves, Aciate Jacob, Vera Reis e Paula Rodrigues

Muitíssimo obrigada à amiga Suzana Campos pelo enorme carinho ao oferecer um delicioso jantar em sua residência, a mim, Ana Oliveira, Professora Iveta Salvador, Eduarda Gonçalves, Aciate Jacob e Paula Rodrigues. Ela provou mais uma vez que sabe receber muito bem, com uma mesa maravilhosamente decorada e tantos mimos para todas nós. Vamos repetir em breve!

Ricardo Cardaci, Vera reis e Tati Morales

Não tenho palavras para agradecer a incrível surpresa que meu filho Ricardo Cardaci e sua namorada, Tati Morales, fizeram no último sábado (2) ao me levarem para assistir à peça Rei Leão na Broadway, como presente de aniversário. Esta foi a realização de um antigo sonho que muito me emocionou. Inesquecível para mim, crianças, amei de paixão!

Festa de Natal Mantena Global Care

Parabéns Mantena Global Care por realizar eventos tão maravilhosos como no domingo (3), fazendo a festa de Natal para as crianças especiais, com direito a visita de um Papai Noel muito generoso, que fez uma farta distribuição de presentes. Muita comida e doces deliciosos para todos também Foi uma alegria geral e eu fiz questão de registrar momentos tão importantes como estes.

Tomia, Garry e Garry Zarro Jr

Aqui está uma família pela qual eu tenho um enorme respeito carinho. A amiga Tônia Zarro, proprietária do Brazilian Beauty SPA & Salon's, seu marido e meu queridíssimo Garry, sempre carinhoso e cheio de abraços para mim. Tive o privilégio de te conhecer ainda bebê, Garry e sempre acompanhei seus progressos. Tenho muito orgulho de ver este garotão lindo esperto que você é hoje. Um grande abraço à toda família.