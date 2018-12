Flash – 26 de dezembro de 2018 a 1 de janeiro de 2019

Equipe Corner Stone

Mais uma vez, tive o enorme prazer em registrar o sucesso da empresa Corner Stone, cujo proprietário Jack Ferreira faz questão de celebrar todo final de ano. Sucesso total!

Equipe Corner Stone

A Corner Stone promove anualmente aos seus familiares, funcionários e a toda sua equipe de vendas, uma animada festa no Manu's Kitchen Bar & Sushi Lounge. Esta é uma pose especial com sua linda família especial para minhas lentes.

Equipe Casa Nova Restaurante

O Papai Noel, mesmo muito ocupado nesta época do ano, passou uma tarde no Casa Nova Restaurante da Adams Street. É claro que não poderia deixar de posar pra foto com as lindas barmaids.

Equipe Casa Nova Restaurante

Meninos também escrevem cartinhas para Papai Noel e esperam ansiosos pelo seus presentes. O gerente e todos os bartenders do moderníssimo Casa Nova Restaurante da Adams, se uniram para cumprimentar o bom velhinho.

Cristovao



Moises Apsan, Nelly, Veronica e Janet

O Dr. Moisés Apsan celebrou os 35 anos em que atua como advogado de imigração nesta região, com uma calorosa festa no Delicias de Minas, cercado por colaboradores e familiares. Aqui, feliz com a esposa Nelly e as lindas filhas Verônica e Janet.

Moises e Nelly Apsan

Nesta foto, Dr. Moisés beija carinhosamente a esposa Nelly, que esteve ao seu lado por toda vida oferecendo apoio, carinho e filhos maravilhosos. Ele imigrou do Brasil em 1955 e foi presidente da Ordem Federal dos Advogados (BAR), em New Jersey de 1997 a 2002. Coordenador do Seminário Anual de Imigração, é membro da Associação Americana dos Advogados de imigração.

Marcio Santos, Moises Apsan, Ana Cristina Natividade e Joao Vianna

O Dr. Moisés Apsan todas as quartas feiras responde perguntas sobre imigração ao vivo juntamente com a repórter Ana Cristina Natividade através do programa "Imigração e Você", desenvolvido por João Vianna e assessorado por Márcio Santos. Dr Moisés atende em seu escritório em Newark ( Market Street ) e também Manhattan (NY).

Fran Lameirinhas e Papai Noel

Uma das barmaids mais talentosas e respeitadas da Cidade, a bela Fran (Sósia de Ivete Sangalo) do Casa Nova Grill, também teve seu momento para fazer pedido ao Papai Noel, que no caso, era seu grande amigo Ronaldo. Ele passou muitas horas recebendo crianças e adultos para a tradicional foto de Natal.

Ceia da Vera Reis

Em minha casa também houve uma animada festa de Natal, onde tive o prazer de receber filhos, noras e amigos carinhosos. Cele­bra­mos a data mais linda do ano com uma deliciosa ceia, seguida de uma longa troca de presentes. Muito obrigada a todos que compartilharam esta linda noite comigo.

Ana Cristina Natividade, primo e familia

A amiga Ana Cristina também trouxe para nosso aconchego seu primo Ulisses com a esposa e filhas. A linda família que veio do Tocantins, no Brasil, se encanta com o colorido natalino da capital do mundo.

Tatiana e Wendy

Minhas lindas meninas Tatiana e Wendy em clima de amizade e companheirismo, enquanto trocavam presentes em nossa ceia de natal. Tudo foi melhor que o esperado, graças a presença do aniversariante, Nosso Senhor Jesus Cristo!