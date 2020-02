Flash – 26 de fevereiro a 3 de março de 2020

Solange Paizante e Luiza Brunet

Luíza Brunet saiu de Mato Grosso do Sul para conquistar as passarelas e capas de revista em todo o Brasil, sendo um dos maiores símbolos sexuais das décadas de 80 a 90 no auge de sua carreira. Após ser agredida violentamente pelo terceiro marido, passou a dar palestras e seminários sobre violência doméstica. Ela foi uma das homenageadas durante o Gala Fundraising Mantena, realizado no sábado (22) no Mediterranean Manor, em Newark (NJ). Junto à diretora social do Mantena GC, Solange Paizante, Luíza Brunet segura o símbolo do grande debut.