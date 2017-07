Flash – 26 de julho a 1 de agosto de 2017

Manhattan Samba

Na sexta-feira (21), o Rio Rodizio celebrou seu 11º aniversário com uma grande festa, animada belos tambores da Manhattan Samba. O intuito desta noite foi reforçar a ideia de que o Brasil tem alegria, riquíssima cultura musical e gastronômica e por isto o Rio Rodízio é uma casa muito procurada por clientes das mais diversas nacionalidades.

Rodrigo Silva e Jose Seabra

Toda esta alma brasileira deve-se à Rodrigo Silva aqui é visto ao lado de José Seabra, que ajudou a abrir em 2006 e permaneceu na gerência até 2011, quando decidiu abrir seu próprio restaurante. Ele lançou no Ironbound um novo conceito em sanduiches, completamente diferenciado de outras lanchonetes, já existentes no bairro. No início de 2017, Rodrigo foi convidado a voltar ao Rio Rodizio, desta vez como sócio. Para completar seu projeto, levou consigo o Chef Executivo Reginaldo de Oliveira.

Atendentes Rio Rodizio

Os coquetéis do Rio Rodizio Churrascaria foram todos recriados com exclusividade e já receberam vários prêmios, incluindo "Melhor Caipirinha de New Jersey" pela Leblon Cachaça e pela Cachaça Novo Fogo. Competentes bartenders são treinados para a perfeita elaboração dos drinques.

Dupla Mato Grosso e Mathias

A dupla Mato Grosso & Mathias esteve no Delicias de Minas Restaurante na noite de sábado (22), com casa lotada de fãs saudosos da mais autêntica musica sertaneja brasileira. Em turnê por várias cidades dos Estados Unidos, a dupla fez o lançamento internacional de mais um DVD, em comemoração aos 40 anos de carreira.

Show Mato Grosso e Mathias

O repertório da dupla Mato Grosso & Mathias reuniu belas canções no estilo "sofrência" que marcaram a carreira da dupla, ao longo de quatro décadas de história. Grandes sucessos como: "De igual para igual” e “Tentei te esquecer” e canções mais recentes, como “Queda livre” e outras composições mais recentes do novo DVD.

Solange, Suellen, Keoma, Valentina, Khaleb e Renato Paizante

A família Paizante está em festa com a visita dos filhos Suelen e Kaleb, o genro Keoma e principalmente a princesinha Valentina. Ela fez muito sucesso durante jantar em sua homenagem na sede do Mantena Global Care na tarde de sábado (22). Todos os amigos fizeram questão de conhecer esta fofura e posar com ela para fotos, inclusive eu que a adotei como minha afilhada. Desejos também de muitas felicidades ao aniversariante Keoma.

Pedro Ordyngew

Um abraço todo especial ao amigo Pedro Orgyngew, presidente do Mantena Global Care, pela passagem do seu aniversário. Espero que continue com muito sucesso em sua vida pessoal, assim como à frente de uma organização tão importante à nossa comunidade.

Golden Years Night 2016

Marli Cagley esbanjando alegria em dia de festa, rodeada de amigos na Golden Years Night 2016. Tomara que toda esta felicidade se repita em nosso próximo evento, que será realizado no Sport Club Português, dia 7 de outubro. Com certeza ela se encarregará de convidar todos os seus amigos e amigas.

Zoni Language Centers

Foi inaugurada a mais nova filial da Zoni Language Centers em Nova York. A escola é referência no ensino de idiomas e presta um importante serviço à comunidade; ajudando a integrar os estudantes no “American Way of Life”. Congratulations!