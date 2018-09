Flash – 26 de setembro a 2 de outubro de 2018

Procissao Nossa Sra. Aparecida No sábado, 6 de outubro, às 7 pm, será realizada na Catedral de St. Patrick, em Manhattan (NY), a missa em homenagem à Nossa Sra, Aparecida, a santa padroeira do Brasil. O evento é aberto a todos os fiéis e interessados.

Jose Moreira

Registramos José Moreira, leia-se Casa Nova Grill, durante as comemorações do Dia da Independência do Brasil em Newark 2018. Deixo aqui registrado os parabéns pelos festejos.