Flash – 27 de dezembro de 2019 a 02 de janeiro de 2020

Clube Realmatismo

O Clube Realmatismo celebra 10 anos com festa e premiações. Diogo Cesinha viu na possibilidade de juntar os amigos amantes de futebol, uma grande oportunidade para criar um clube, em Queens-Astória (NY). Um nome engraçado e sugestivo para os jogadores um pouco acima da idade, numa alusão ao Real Madri, criou-se o Realmatismo, superando as expectativas. Diogo Cesinha agradece a deus e ao Padre José Carlos, que criou um espaço para o clube treinar. Parabéns!

James Strauss

Apesar dos problemas políticos e sociais da Venezuela, o flautista brasileiro e internacional James Strauss encontrou neste país uma oportunidade de ouro para mergulhar no mundo da música junto a Philip Glass e desta união nasceu o CD Venezuelan Elegy, conquistando o prêmio de Ambassador For Peace (honraria concedida a artistas como Daniel Baremboim, Plácido Domingo, Pelé, Christiano Ronaldo e Paulo Coelho). O CD está disponível nas plataformas digitais e físico nas principais lojas de Cds em todo o mundo.

Corner Stone Realty

Jack Ferreira mais uma vez reuniu seus colaboradores de Real Estate para celebrar com eles o Natal. O evento aconteceu no Manu's Bar, como tradicionalmente acontece pelo 6º ano consecutivo. Na ocasião, ele recebeu jornalistas do Luso Americano e SIC TV a quem concedeu entrevista, relatando o grande sucesso da Corner Stone Realty.

Corner Stone Realty

Jack Ferreira, da Corner Stone Realty, faz questão de celebrar o Natal com todos que estiveram com ele, na qualidade de amigos ou profissionais, aos quais ele preza muito a amizade e respeito.

New Moon Corporation

Cosminho e Júnior, proprietários da empresa New Moon Corporation, celebraram o Natal com seus 40 colaboradores num clima de festa e euforia no Casa Nova Grill na tarde de domingo (22), agradecendo a cada um deles por todo o sucesso que a empresa vem alcançando ao longo dos 5 anos.

New Moon Corporation

Um grande abraço aos amigos Cosminho e Junior ( New Moon Corporation) e a todos os seus funcionários pela grande simpatia com que receberam meu trabalho em sua festa de Natal. Desejo a todos muitas felicidades e em todos os dias do Ano Novo.

Restaurante Old Country

A mais conhecida cozinheira da cidade, Edmara Santos, famosa por seus acarajés, sediou em seu restaurante Old Country, em Harrison (NJ), a confraternização das participantes do grupo Grameen, com profissionalismo e simpatia. O agradecimento vai também para a Sônia Aragano, que cuidou da nossa comida com muito carinho!

Solange Paizante

A grande empreendedora que incentiva as mulheres, que ajuda as pessoas, que encontra tempo para todos os eventos importantes que acontecem na comunidade. A coordenadora Solange Paizante mostra com este gesto, que estará cada vez mais forte e atuante nesta área.

Emma e Leonardo Ferreira

Nosso querido amigo jornalista, Leonardo Ferreira, que nos mantém informados com palavras sábias todas os acontecimentos desta comunidade, aqui sua princesinha Emma.

Sol Vida Counseling

Este é o grupo de psicólogos, Sol Vida Counseling, liderado pela super profissional Viviane Wilkens, que oferece ajuda primordial aos adolescentes e famílias nos seus momentos mais difíceis.

Fanny, Sonia Coelho, Catarina e Maria Edi

Amigas que se revelaram pessoas de suma importância em minha vida, não só apoiando meus eventos com muito profissionalismo e sensibilidade mas também revelando amizade verdadeira com muito afeto. Fanny, a super cake designer Sônia Coelho, Catarina (que também recebe os parabéns pelo seu aniversário) e grande estilista Maria Edi.

Marisa e Margarida

Nossa querida Margaridinha que com sua aparência frágil como uma flor, tem se mostrado com a força de uma leoa, vencendo barreiras e mantendo no rosto este eterno sorriso. Marisabel querida, forte, determinada e solícita, sempre.

Viviane Wilkens e familia

À bela Viviane Wilkens, profissional, mãe e amiga inigualável, muitíssimo obrigada pelo seu apoio neste ano que ora termina. Você é uma bênção na minha vida!

Fatima e Solange Paizante

As duas amantes de academia, todas “trabalhadas” nos músculos, exibindo força e muita fé para novos desafios em 2020. Muito amor em suas vidas, Fatima e Solange!

Lucas

Lucas, este garotinho de apenas nove anos veio diretamente dos pampas do Rio Grande do Sul (Chê!) para alegrar nossas vidas com sua gaita. O músico aceita convites para shows e apresentações em eventos. Contato: (973) 573-6067.