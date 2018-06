Flash – 27 de junho a de 3 de julho de 2018

Torcida Copa Russia 2018

Hoje é dia de torcer pelo nosso querido Brasil! Vamos vestir a camisa verde amarela e festejar mais esta etapa decisiva da Copa Rússia 2018. Boa sorte Brasil! Abração nas queridas amigas que estiveram juntas no Casa Nova no jogo Brasil x Suíça.

Rosana e Joseph

Um abração aos queridos amigos Rosana e Joseph! Sempre ligados em todos os eventos do Brasil!

Alexandre Cavalcante

O músico Alexandre Cavalcante, uma merecida homenagem com prêmio "Os Notáveis 2018", com todas as honras da casa. Parabéns ao jornal Brazilian Times pela seriedade com que conduz este evento.

Anita Mignone e George Roberts

Um dos grandes destaques da noite em Manhattan (NY) foi a advogada Anita Mignone, homenageada com o honroso troféu "As Notáveis" em evento organizado pelo jornal Brazilian Times e a Brazilian Heritage Foundation. Aqui, ela é vista em companhia do mestre de cerimônia George Roberts, que comanda os grandes eventos desta comunidade.

Gloria de Melo e Jose Carlos Adao

O coordenador adjunto para o ensino do português nos EUA, José Carlos Adão e a fantástica fadista Glória de Melo, durante evento realizado no Liberty Hall Museum de Union-NJ dedicado à celebrar o 242º aniversário da assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Além deste memorável acontecimento os portugueses brindaram com o vinho da Madeira, assim como fizeram na data da assinatura da Declaração em 1776.