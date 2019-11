Flash – 27 de novembro a 3 de dezembro de 2019

Golden Years Night

A festa Golden Years Night 2019 mais uma vez foi um grande sucesso! A amiga Mirian Carlech foi a feliz ganhadora da valiosa cesta de produtos do Emporium Market, um presente oferecido com todo o carinho pelo casal Luís e Angélica. No Emporium, há grandes promoções para o Thanksgiving, carnes frescas e de boa qualidade e tudo aquilo que você precisa para sua ceia ficar ainda mais gostosa.

Suzana Carvalho e suas lindas amigas

Suzana Carvalho e suas lindas amigas, deixando a Golden Years Night 2019 muito mais animada. Muito obrigada a todos vocês, pessoas de bom gosto musical que trouxeram alegria à nossa festa! Suzana Carvalho faturou o vale de US$ 100 para jantar no Casa Nova Grill. Muito obrigada José Moreira pela sua oferta

Golden Years Night,

Em dia de festa, muitos amigos se reuniram para o velho e bom Rock and Roll! Isto só é possivel na Golden Years Night, que acontececeu no sábado (23), no Roca O Norte Barcuense Club, em Newark.

Júnior Remedi

Presença marcante na Golden Years Night 2019 foi o nosso amigo do peito, Júnior Remedi, que mesmo com problemas de saúde, fez questão de comparecer com sua linda esposa, Alexsandra, conforme havia nos prometido. Que deus abençoe você Juninho e que muito em breve essa fase seja apenas uma lembrança desagradável.

Solange Paizante

Nossa querida Solange Paizante, toda produzida como era a moda nos anos 60/70, foi grande vencedora da linda pulseira de pérolas, oferecida carinhosamente pelo amigo Delson Jewelry, que também esteve em nossa festa e se divertiu muito.

Blue Moon Revival Band

Parabéns a todos os músicos, componentes da Blue Moon Revival Band, pelo grande sucesso de seu concerto no sábado (23), no Clube Roca O Norte, durante a Golden Years Night 2019! Vocês estiveram fantásticos.

Blanca Morocho

Carinhosos votos de felicidades para minha queria amiga Blanca Morocho, pela passagem do seu aniversário! Ela esteve hoje, posando em uma sessão de fotos com sua irmã Carmencita e ficaram lindas. Que Deus te proteja amiga e lhe dê muita saude, acima de tudo!

João Vianna

João Vianna, proprietário do VejaTV.com, prestigiando o grande evento em que o célebre escritor Baldomiro Soares lançou seu livro “Cem Personalidades”, no Sport Club Português!