Flash – 27 de setembro a 3 de outubro de 2017

Alunos do Curso de Sucesso Empresarial

Dois dias de treinamento intenso no Pennsylvânia Hotel de Nova York foram suficientes para os coaches Michael D'Ávila e Dra. Tânia Zambon conquistarem definitivamente o espaço deles na capital do mundo. Com 100% de aprovação por todos aqueles que participaram do Business Hunter, a iniciativa já tem data marcada para 2018. Eu participei e também sinto-me muito mais motivada a desenvolver novas estratégias para meus negócios.