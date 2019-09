Flash – 28 de agosto a 3 de setembro de 2019

Mestre Cebolinha

O Mestre cebolinha será um dos homenageados na Feijoada da Independência 2019, a realizar-se no Sport Club Português, em 15 de setembro. A homenagem se refere à dedicação no ensino desta brasileiríssima arte chamada "Capoeira". Reserve seu ingresso ou mesa. Preço por pessoa: US$ 35. Reservas: (973) 444-4466, falar com Vera Reis.

Ricardo Cardaci

Hoje, é dia de paparicar ainda mais meu amado filho Ricardo! É dia de agradecer pela sua vida e pedir muito mais bênçãos e proteção para todos os seus passos. Felicidades meu amor e que tenha saúde e que consiga conquistar todos os seus sonhos.

Aldo C. Teixeira

Parabéns ao carioca Aldo Teixeira que conquistou na quarta-feira (21) o sonho da cidadania dos EUA. Ele foi aluno do instrutor Leonardo Ferreira, do Mantena Global Care, e agradece a qualidade e todo o apoio recebido durante o curso. Ficam aqui registrados os nossos votos de sinceros parabéns ao Aldo por esta conquista na vida dele. Congratulations!!!

Bruno Souza

Também congratulamos o mineiro Bruno Souza que também foi aluno do instrutor Leonardo Ferreira, do Curso Preparatório para a Cidadania dos EUA, no Mantena Global Care, que recentemente conquistou o sonho da cidadania dos EUA. Ficam aqui registrados os nossos sinceros votos de “congratulations”. Parabéns!!