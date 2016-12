Flash – 28 de dezembro de 2016 a 3 de janeiro de 2017

Ellen Costa e Maristela

Ellen Costa, ao lado da fotógrafa Maristela. Mais uma cliente satisfeita com as 'novas' sobrancelhas feitas pela Ellen. A designer informa que está atendendo seus clientes em novo endereço: no salão D'Idalina, 140 Wilson Ave. Estacionamento na associação dos Açores.

Vera Reis e Cleiva Alakani

Que coisa boa é a noite de Natal, celebrando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, rodeado de amigos no aconchego de nosso lar. Aqui, eu e minha amiga Cleiva Alakani, trocando presentinhos nesta noite mágica. Thank you por tudo o que fez por nós e pela sua sua amável companhia, amiga.

Criancas no Mantena Global Care

O Mantena Global Care realizou em sua sede uma linda festa para as crianças que participam de suas atividades anuais com a alegre presença do Papai Noel. Aproveito para dar os parabéns à esta associação que realiza centenas de atividades com respeito e honestidade. Concluo informando que há uma infinidade de roupas, calçados, alimentos, e muitas outras coisas para serem doadas na sede do Mantena. É só ir lá e retirar o que você estiver precisando.

Ricardo Cardacci e Tatiane

Ricardinho e Tatiane também trocam presentinhos na noite de Natal, com muito amor e carinho, após a deliciosa ceia em que celebramos o nascimento de Jesus.

Fernando e Alvaro Cardacci

Fernandinho oferece ao seu pai, Álvaro Cardacci, um par de tênis Nike, que foi muito bem aceito pelo seu "velho". Esta é uma das inúmeras outras demonstrações de amor, durante o Natal em nossa casa.