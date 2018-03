Flash – 28 de fevereiro a 6 de março de 2018

14º Aniversario Mantena Global Care

Este é o 14º ano de grandes celebrações na história do Mantena Global Care, que chega à adolescência com comportamento bem adulto. Uma grande referência em nossa comunidade atendendo as principais exigências do imigrante.

Grupo VivaVida

Não há vitória maior a celebrar do que a própria vida! Este é o lema do grupo VivaVida, criado no Mantena Global Care, coordenado anteriormente por Zélia de Souza, e atualmente por Vera Almeida. A essência de toda esta alegria é exaltar a força e a coragem de superar uma das piores enfermidades que a humanidade conhece e exibir estes sorrisos vitoriosos.

Foto3 Pedro Ordgew, Solange Paizante, Ras Baraka e Ligia Freitas



Alunos de Medicina da Rutgers University

Os alunos residentes de Medicina da Universidade Rutgers, empenhados no conhecimento e participação da vida dos imigrantes, ofereceram tudo aquilo que está ao alcance, medindo pressão arterial e orientando a comunidade sobre problemas de saúde. Muito em breve, estarão atuando como profissionais da área de saúde com a vantagem desta experiência.

Rodrigo Cardoso de Godoy, Zartha Griffin, Fatima e Funny Soldatti

Rodrigo Cardoso de Godoy e a bela Zartha Griffin, agentes credenciados da New York Life Insurance Company se aproximando cada vez mais dos brasileiros em Newark, oferecendo inúmeras opções em seguros, para quaisquer necessidades. Aqui são vistos em companhia de das irmãs, Fátima e Funny Soldatti, fortes candidatas ao concurso Beautiful Forever!

Solange Paizante

Aqui, o momento mais esperado da festa, o momento de Solange Paizante cortar o belíssimo e delicioso bolo, que simboliza o aniversário e cantar os parabéns. Esta obra prima foi oferecida por Magda Gulli.

Foto7 Concurso de Fado