Flash – 29 de agosto a 4 de setembro de 2018

Clayton, Ligia de Freitas e Romario

A cabo-verdiana, assistente direta do prefeito de Newark, Ras Baraka, Ligia de Freitas, também marcou presença na coletiva de imprensa do Delícias de Minas com os artistas que se apresentaram no Rodeio, Clayton & Romário.

Creone, Parrerito, Vera Reis e Xonadao

O Delícias de Minas preparou um delicioso coquetel para a coletiva de imprensa que colocaria trabalhadores da imprensa local diretamente em contato com as atrações que estariam se apresentando no 1º Circuito Rodeio de New Jersey. Aproveitei a ocasião para uma foto com o Creone, Parrerito e Xonadão que formam o Trio Parada Dura, velhos conhecidos da verdadeira música de raiz. Puríssimo Brasil!

Mara Borrello, Sandra Oliveira, Andressa e Erv Master

Após 3 anos de feliz união coma bela Andressa, nosso querido e famoso DJ Erv Master dá mais um passo importante na vida conjugal, adquirindo a casa própria, sob a supervisão das corretoras Mara Borrello e Sandra Oliveira, da empresa KW - Keller Willians. Como sempre acontece nos “closings”, Mara presenteia carinhosamente seus clientes com bom champanhe para a celebração da conquista deste grande sonho.

Mara Borrelo, Sandra Oliveira, Andressa, Erv Master e Males M. Hunter

Andressa e Erv Master procuraram por quase 2 anos a "casa dos sonhos", mas estava difícil encontrar. Na verdade, eles precisavam era da assessoria de um profissional competente e responsável no ramo de imóveis. Um mês depois de colocar suas preferências nas mãos de Mara Borrello e Sandra Oliveira, da empresa KW Keller Willians, o casal estava no escritório do advogado Males M. Hunter, assinando o "closing" e recebendo as chaves do novo lar. Felicidades aos pombinhos!

Hasteamento da bandeira em NWK

A bandeira do Brasil mais uma vez foi hasteada, após cerimonia conduzida pelo vereador luso americano, Augusto Amador. No jardim do City Hall, na tarde de sábado (25), com a presença do Prefeito da cidade de Newark, Ras Baraka, Luis Quintana e outras autoridades politicas e diplomáticas.

Hasteamento da bandeira em NWK

Joanna Nova Iorque entoou o Hino Nacional Brasileiro enquanto a bandeira brasileira era hasteada, ocupando lugar de destaque durante a semana da pátria, do lado direito do prédio do City Hall em Newark.

Grupo de Capoeira Cordao de Ouro

O grupo de capoeira Cordão de Ouro deu um show de brasilidade durante cerimonia de hasteamento da bandeira no City Hall, na tarde de sábado (25). Esta é a expressão cultural que mistura artes marciais, esporte, dança e cultura popular, criada pelos descendentes de escravos africanos no fim do século XVI, no Quilombo dos palmares.

Maritza e Luis Quinones

Parabéns à querida Maritza e seu pai Luis Quinonez pela passagem de seu aniversário, celebrado na noite de sábado (25) com uma linda festa, com a presença de familiares e amigos. Um carinho especial à amiga Blanquita Morocho que teve grande participação neste evento.

Ricardo Cardaci

Uma bênção especial ao meu amado filho Ricardo Cardaci, que celebrou seus 27 aninhos na segunda-feira (27). Que Deus ilumine sempre seus passos e lhe dê muita saúde, paz e harmonia ao seu coração. Amo você!

Piquenique Sport Club Portugues

O belíssimo Cruz Golf Club localizado em Farmingdale (NJ) foi um cenário deslumbrante e ideal para o piquenique anual do Sport Club Português, realizado no domingo (26) com muita comida, bebida, jogos, competições. Um dia inteiro somente para relaxar e viver momentos inesquecíveis na companhia dos amigos. Muito obrigada à Lizete Rodrigues, presidente do Sport Club, pelo carinhoso convite para participar deste dia tão especial. Parabéns a toda equipe que esteve envolvida na realização deste dia perfeito.

Piquenique Sport Club Portugues

Um abraço especial à toda galera do amigo Roberto Rivelino, grande craque brasileiro que continua a agir nos eventos mais importantes da comunidade luso-brasileira. Esta pose especial ao Brazilian Voice, foi feita no domingo (26), durante o piquenique anual do Sport Club Português em Famingdale (NJ). Também conhecido como Brucutu, é trabalhador formal da empresa ITG Construction, cujo proprietário é o célebre Tony Gomes.