Flash – 29 de janeiro a 4 de fevereiro de 2020

Valcir Remedi Parabéns ao paranaense Valcir Remedi pela conquista da cidadania dos EUA. Ele foi aluno do Curso Preparatório para a Cidadania dos EUA, ministrado pelo Instrutor Leonardo Ferreira, na sede do Mantena Global Care, em Newark (NJ). Informações e matrículas: (973) 344-1644.

Rodrigo Sampaio Ribeiro

Rodrigo Sampaio Ribeiro, um profissional muito querido e respeitado em nossa comunidade pelo seu impecável trabalho no Casa Nova Grill, esta concluindo seu curso de Artes Culinárias (Associate Degree in Culinary Arts) na Alpha Beta Kappa, integrante do Eastwick College na cidade de Hackensack (NJ).