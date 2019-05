Flash – 29 de maio a 4 de junho de 2019

Dia das Maes Sport Club Portugues

Parabéns à toda equipe de amigos do Sport Club Português pela belíssima festa dedicada as "Mamães" pelo seu dia. Um delicioso almoço foi servido no domingo (12) para homenagear àquela que tanto amamos e que nos deu a luz da vida.

Dia das Maes Sport Club Portugues

Todas as mamães que compareceram ao Sport Club Português no domingo (12), foram carinhosamente agraciadas e homenageadas com belas músicas e a dedicação toda especial da talentosa equipe do clube!

Julie, Franklin Carvalho e Suely Santana

O primeiro aninho da princesinha Julie, foi celebrado com muita festa, um delicioso bolo, decorado com muitos animaizinhos fofos e o imenso amor e carinho da família principalmente dos pais Franklin Carvalho e Suely Santana. Deus lhe abençoe Julie e que sua vida seja sempre um sonho encantado!

Meal at Noon

O projeto "Meal at Noon" foi recentemente apresentado pelo programa do Ministério Infantil Kids For All Nations de Kenya e Roger, que fazem serviço voluntário todas as quartas-feiras. Eles querem que cada vez mais pessoas façam parte deste projeto. Quarta-feira tem a doação de alimentos e aos sábados há comida fresquinha, às 12:00 pm. Se você quer ser um voluntário junte-se à Kenya e Roger e viverá grandes emoções.

Kenya e Roger

A educadora Kenya Gomes e o esposo dela, o Pastor Márcio Roger, são diretores do Instituto Educacional Brasileiro de Long Branch (NJ). O casal tem sempre um projeto para ajudar o próximo, principalmente quando se tratam de pessoas carentes.