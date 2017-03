Flash – 29 de março a 4 de abril de 2017

Convidados e Claudia Cascardo Todos os convidados usando roupas coloridas como ditava a moda dos anos 80, um delicioso mergulho no túnel do tempo não muito distante. Gente que veio de outro estado, gente que não desgruda o ano inteiro, gente alegre e feliz que não poderia faltar neste grande acontecimento, com o objetivo de proporcionar um dia feliz à amiga Cláudia Cascardo.

Claudia Cascardo

Cláudia Cascardo ainda dá para mostrar nos dedinhos a idade! Você é e sempre será uma crianca linda, com um coração de ouro. Espero que esta data lhe traga as melhores lembranças e que no futuro possa olhar para as imagens que fiz e lembrar com muito carinho deste dia inteiramente seu, em que voce estava visivelmente feliz. Muito obrigada por me permitir fazer parte dele. Feliz Aniversário!