Flash – 29 de novembro a 5 de dezembro de 2017

Marina Ruy Barbosa e Renato Goes

Marina Ruy Barbosa e Renato Góes foram muito solicitados pelos fotógrafos. Além de fazerem parte de programas indicados ao prêmio EMMY, eles foram responsáveis pela apresentação do "Non English Language-US, Primetime Program". Marina arrasou em um Valentino vermelho e joias de André Conti.

Rodrigo Santoro

O galã Rodrigo Santoro, presente em dezenas de novelas, filmes, seriados e também papéis consagrados com grandes monstros de Hollywood, já se habituou ao “Red Carpet”. Detentor de grandes prêmios internacionais, brilhou muito no evento. Entre tantos noticiários internacionais renomados, tive muito orgulho em representar o Brazilian Voice, tanto no Red Carpet, como na sala de imprensa.

Camila Pitanga

Camila Pitanga, a grande Maria Tereza da inesquecível novela Velho Chico, contracenando com Domingos Montagner (in memorian). A novela foi indicada ao EMMY 2017, mas quem levou o honroso prêmio foi "Endless Love", da Turquia.

Juliana Paes

A bela Juliana Paes, em seu ousado modelito, se emocionou com o Emmy Awards e a grande felicidade de estar concorrendo com duas indicações pelos trabalhos que participou, como melhor novela e a melhor série em “Justiça”.

Vladmir Brichta e Adriana Esteves

Também pela série "Justiça", indicada como Melhor Atriz, Adriana Esteves arrasou no vermelho na companhia do marido, o também ator Vladmir Brichta. A série foi finalista em duas categorias: “Melhor Série Dramática” e “Melhor Atriz”, com a indicação de Adriana Esteves pelo papel de Fátima.

Ivanilce Porcelli

