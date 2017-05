Flash – 3 a 9 de maio de 2017

Concurso Beautiful Forever O Beautiful Forever, um evento criado por Vera Reis e Juarez de Souza aconteceu na noite de sexta-feira (28) no Sport Club Portugues, com finíssima decoração estilo pink, feito por Cleiva Alakani e Nina Santos que também assessoraram durante toda a preparação.

Arlene Moreira, Valeria Ferrari e Quesia Almeida Candidatas que se receberam as faixas de terceiro lugar em todas as categorias: Arlene Moreira, Valéria Ferrari e Quesia Almeida.

Kaira Costa e Mister Brasil Muito obrigada ao nosso príncipe da noite, o Mister Brasil, que conduziu nossas vence­doras no momento de serem coroadas e receberem faixas, troféus e flores. Aqui ele é visto com Kaira Costa, vencedora da categoria dos 30's.

Peca a Dinastia de Avis Parabéns ao grupo de teatro do Sport Club Português pela apresentação da peça de teatro A Dinastia de Avis, a 2ª dinastia a reinar em Portugal. A dinastia durou até a morte do Cardeal/Rei D. Henrique em 31 de janeiro sem deixar herdeiro legítimo. A decoração estava impecável como nos tempos do império.

Grupo LEM Nota mil ao trabalho deste grupo fantástico, LEM - Lusofonia em Movimento, que reuniu centenas de pessoas em prol ao tratamento da menina Stephanie Rodas, que se encontra em uma clinica em Bosto (MA), para tratamento de anorexia. No total, foram arrecadados na festa US$ 30 mil.

Emilia Pedersen Esta é Emília Pedersen; uma bonequinha dinamarquesa que é modelo, atriz, adora cantar e é loucamente apaixonada pelo Brasil. Toda essa beleza fez com que ela fosse eleita Miss Brasil USA Teen 2015. Ela é também Embaixadora Internacional da "ONG Love Together Brasil".

Dr. Patel e Geraldo Corredor da Paz

Em 4 de julho, Geraldo Corredor da Paz fará a caminhada de Ação de Graças em homenagem Deus e todas as pessoas que ajudam na recuperação de sua saúde. A partida será nas 5 esquinas, no Ironbound, e culminará no Battery Park (NY). Depois, acontecerá a ação entre amigos de fé, na qual os bilhetes custam US$ 5, equivalente a 5 passos cada. O evento tem o apoio da PBA Printing. Na foto, o Dr. Saurabh Patel e Geraldo Corredor da Paz. Ainda falta mais uma bateria de exames para a conclusão do tratamento. Info.: (617) 767-2705.