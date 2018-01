Flash – 3 a 9 de janeiro de 2018

Equipe Casa Nova Grill

Juventude, beleza e competência! São as palavras mais corretas para descrever esta turminha maravilhosa que faz o atendimento do Casa Nova Grill! Estivemos juntos no Natal e pude conferir tanta simpatia!

Banda Mistura Fina

Meus queridos amigos da Super Banda Mistura Fina; arrasando com o belíssimo show de Réveillon. Um grande abraço a todos vocês e que 2018 tenham ainda mais sucesso!

Claudia e Bee

Um carinho todo especial ao casal mais apaixonado da cidade. Claudia e Bee que moram no meu coração, começaram o Ano Novo esbanjando carinho e amor! Um forte abraço aos dois!

Viviane Wilkens e familia

Esta loira charmosa, psicóloga coordenadora do Programa Vida Counseling, é Viviane Wilkens, que aqui é vista em tempos natalinos com sua linda família em clima de felicidade!

Jack Ferreira, Anita Mignone e Frank Martins

Jack Ferreira, presidente da Corner Stone Realty, com belíssima advogada Anita Mignone e meu amigo de longa data, Frank Martins em dia de celebração natalina no Mano's Bar. Happy New Year!

Joao de Souza

Quando um imigrante vem aos EUA disposto a trabalhar, não ha crise que o segure. O mineirinho João de Souza faz as melhores empadas da comunidade brasileira, embala individualmente e vende em todo o comércio local. Fornece também salgados para festas. Contato: (973) 282-6150.

Odimar Souto

Meu amigo e músico de primeira linha, Odimar Souto, ousando no traje super "fashion" em pose especial para minhas lentes, pouco antes de entrar em cena em seu grande show no maior Réveillon brasileiro nos EUA, no Robert Treat Hotel.

Jose Moreira, Jacqueline Quiles, Yasmin e Nicholas Moreira

Este é o dono do maior Réveillon brasileiro dos EUA, no qual mais de mil pessoas celebraram a passagem de ano com o luxo, animação da melhor qualidade e garantia de diversão. Na foto, José Moreira, Jacqueline Quiles, Yasmin e Nicholas Moreira celebram o momento mais esperado da noite, a contagem regressiva para 2018. Feliz Ano Novo a todos!

Jose Moreira, Edson e Hudson

A atração principal do Réveillon do Casa Nova Grill, os irmãos Edson & Hudson, que formam a dupla com o mesmo nome. Nascidos e criados em família circense, os irmãos Cadorini tiveram grande apoio do pai, o palhaço e acrobata Beijinho, que percebeu desde cedo o grande carisma e talento dos filhos. Acertou em cheio, pois hoje é uma das principais duplas de sucesso no Brasil.