Flash – 3 a 9 de outubro de 2018

Lua Mia Dance Academy

O Golden Years Night 2018 não poderia ter sido melhor! Com toda experiência acumulada nos últimos 7 anos, o resultado não poderia ter sido diferente. Começamos o gracioso balé das alunas da Lua Mia Dance Academy, com a coreografia Jailhouse Rock que muito enriqueceu a noite.

Jack Ferreira e Anita Mignone

Como nós adoramos as presenças destes dois no Golden Years Night! A renomada advogada de imigração Anita Mignone, a primeira a abraçar o projeto este ano. Ela jura que quer fazer parte de todos os nossos eventos. Também meu amigo e parceiro de vários anos Jack Ferreira, proprietário da Corner Stone Realty, que me confia o registro dos melhores momentos de sua empresa. Thank You So Much Jack pelo patrocínio e presença!

Angelica e Luis Almeida

O maior orgulho para nós, organizadores da Golden Years Night é quando nosso patrocinador comparece ao evento. Foi assim com Luís Almeida e sua linda esposa Angélica, proprietários do Emporium 112 Supermarket, que nos proporcionaram uma enorme alegria ao comparecer nosso evento.

Alvaro, Fernando, Wendy, Cristina, Ricardo, Tati, Alvaro e Jorginho

Família, a maior riqueza que podemos ter em nossas vidas! Nosso time, nosso perfil, nosso DNA. Foi devido à estas pessoas maravilhosas que tudo saiu tão perfeito: Álvaro, Fernando, Wendy, Cristina, Ricardo, Tati, Álvaro e Jorginho!

Junior, Luciano, Junior, Nilson, Valcyr e Vanderley

Nosso patrocinador Luciano Trajano da Pontal Brasil, ladeado por amigos indispensáveis para nossa alegria. Obrigada Júnior, Luciano, Júnior, Nilson, Valcyr e Vanderley.

Equipe PBA

A Golden Years Night não poderia ser a mesma sem a presença marcante dos nossos amigos da PBA Printing e todos os seus convidados. Um enorme prazer ter vocês naquela noite.

Zilda Rodrigues e Ana Cristina Natividade

Nossa patrocinadora oficial Zilda Rodrigues, que nos deliciou com seus queijos trufados e sua marca inconfundível! Com a repórter do VejaTV.com Ana Cristina Natividade. Duas homenageadas da noite!

Maria Edi e amigos

Maria Edi não mediu esforços em colaborar com a Golden Years Night, convidando seus melhores amigos para aproveitar a noite do Rock & Roll.

Mercia Braga

Nossos sinceros parabéns a fashion designer Mércia Braga e nosso agradecimento por celebrar seu aniversário em nossa festa!

Bue Moon Revival Band

Esta é a alma da GOLDEN YEARS NIGHT: A completa Bue Moon Revival Band que não mediu esforços para apresentar um espetáculo nota mil. Parabéns Tulio, Nelson, Luiz, Silvio, Joãozinho e Max.

Franciene Bosich

Parabéns à bela Franciene Bosich que levou pra casa um lindo pingente de ouro, em forma de guitarra, oferecido pelo nosso super parceiro DELSON JEWELRY, { 202 Ferry Street } do amigo Delson de Lima. A guitarra de ouro tornou-se um símbolo da GOLDEN YEARS NIGHT ! graças a feliz ideia de nosso amigo e Sponsor Delson. Muitissimo obrigada !