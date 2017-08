Flash – 30 de agosto a 5 de setembro de 2017

José Moreira Na quarta-feira (30), será realizado na sede da Prefeitura de Newark o hasteamento da Bandeira Brasileira, que marcará o início das comemorações do Dia da Independência do Brasil na cidade. O evento tem o apoio de José Moreira, do restaurante Casa Nova Grill.

Ras Baraka

O hasteamento da Bandeira do Brasil na sede municipal de Newark também contará com a presença do Prefeito Ras Baraka, que sempre apoiou as comunidades imigrantes.