Flash – 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 2019

Zartha Griffin



Edilberta Castro

Edilberta Castro, esta "jovem" senhora que mesmo aos 70 anos, adora desfilar nas passarelas do Beautiful Forever, que a faz sentir-se bela, poderosa e cheia de vida. O evento este ano será em 27 de abril no Sport Club Português. Faça como a Edilberta e inscreva-se através do e-mail: verareis512@gmail.com, ou incentive sua tia, mãe ou mesmo a linda vovozinha que você tem em casa a participar.

Equipe Mantena

A Família Mantena está a todo vapor com os preparativos para sua grande festa de celebração de aniversário que acontecerá dia 24 de fevereiro. Procurem a organização e façam suas reservas!

Joao Manuel Esteves

O Presidente da Câmara de Arco de Valdevez, João Manoel Esteves, esteve visitando o bairro do Ironbound no fim de semana e fez questão de visitar o Sport Club Português. Ele foi carinhosamente recebido pela sua presidente Lizete Rodrigues e La-Salete Araújo e outros membros da diretoria. O Sr. Esteves aproveitou também a ocasião para assinar o "quase centenário" livro de visitas.

Hugo dos Santos

O jovem escritor Hugo dos Santos lançou seu livro "Then, There..." no Consulado Geral de Portugal na noite de sexta-feira (25), na sala de reuniões, junto ao Cônsul Pedro Monteiro. A obra é uma coleção de contos sobre Newark, particularmente sobre a imigração. É um livro que detalha momentos íntimos e públicos da vida imigrante. Vários dos contos neste livro foram publicados em revistas Americanas, e ajudam a elevar à consciência americana, o lado humano do termo, muito usado hoje em dia, “imigrante.”

Luciano Trajano e Valeria

Casal de grande prestígio e respeito nesta comunidade. Luciano Trajano e sua bela esposa Valéria, proprietários da Pontal Brasil. Um abraço carinhoso aos dois.

Viviane Wilkens

Quem soprou as velinhas recentemente foi a belíssima psicóloga Viviane Wilkens, a quem tenho grande admiração e carinho. Desejo saúde e felicidades a esta loura poderosa,