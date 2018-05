Flash – 30 de maio a 5 de junho de 2018

Emilia Pedersen

Falar da princesinha Emília Pedersen faz me pensar na estátua de "A Pequena Sereia Dinamarquesa", citada nos contos de Andersen, que contempla as águas e pensa num pais distante. Sim, ela é a famosa garota dinamarquesa apaixonada pelo Brasil. Seus 16 anos tiveram a celebração digna de uma princesa; com direito a festejar com os amigos no seu castelo encantado.

Foto7 Emilia Pedersen e familiares

Na hora dos parabéns, a família da Emília Pedersen se reuniu para soprar as velinhas. Espero que sua vida seja assim sempre feliz, como num conto de fadas. Parabéns e toda felicidade do mundo ao seus pés!

Foto8 Blanca Morocho

Uma das grandes beldades que participou pelo segundo ano consecutivo do concurso Beautiful Forever foi a querida equatoriana Blanca Morocho. Meiga, prestativa e muito amada pelas amigas, ela desfilou num belíssimo vestido rosa-chá com elegância total! As inscrições para 2019 estão abertas através do website: www.beautifulforeverpageant.com

Foto1 Encontro Como Empreender nos EUA

A Mantena Global Care sediou o primeiro encontro "Como Empreender nos EUA", um projeto do setor de promoção comercial do Consulado do Brasil em Nova York. O evento ocorreu na noite de terça-feira (22). O Embaixador Ênio Cordeiro relatou a alegria em conhecer de perto nossa comunidade e salientou o empreendedorismo como uma grande característica dos brasileiros não só no Brasil, mas em terras estrangeiras.

Foto2 Ligia Freitas, Pedro Odingew e Solange Paizante

A diretoria do Mantena Global Care recebeu muito bem todos os palestrantes e demais amigos que assistiram a este evento tão importante realizado em nossa comunidade. "Como Empreender nos EUA", um grande projeto do consulado do Brasil em Nova realizado na sede da Mantena Global Care.

Foto3 Embaixador Enio Cordeiro e Zilda Rodrigues

A famosa mestre-cuca e rainha dos queijos trufados, Zilda Rodrigues, encantou o paladar do embaixador do Consulado do Brasil em New York, Ênio Cordeiro, com suas delícias. É claro que eu não poderia perder este click. Fico muito feliz em te ver brilhar, Zildinha!

Kaira Costa, Zilda Rodrigues, Sonia Guerra e Cristina Lima

Que lindo ver minhas amigas assim sorridentes, marcando presença nos grandes eventos da cidade: Kaira Costa, Zilda Rodrigues, Sônia Guerra e Cristina Lima! Mulheres valentes e empreendedoras!