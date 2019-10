Flash – 30 de outubro a 5 de novembro de 2019

Geraldo Corredor da Paz e Marlene

Nossas lentes registraram a especialista em massagens terapêuticas Marlene, leia-se Dr. Mark Rodrigues, que elogiou a forma física do fotógrafo Geraldo Corredor da Paz, no bairro do Ironbound. Ele fará caminhada desde o Central Park (NY) até a Arena Delícias de Minas, em Newark (NJ), em homenagem aos 33 anos em que vive nos EUA e ao embaixador de Nova York.

Postal Center Halloween

A equipe do US Postal Center já está preparada esperando a criançada para a SALA MAL ASSOMBRADA! Venha ver os monstros que esperam por você no Halloween, Dia 31 das 2pm as 7pm, no 188 Jefferson Street. Entrada grátis!

Rodrigo

Rodrigo, com você eu aprendi que não é o tempo que traduz a importância de uma pessoa esta em nossa vida e sim a profundidade da relação que temos. O tempo apenas nos ilude com falsas projeções. Você chegou à minha vida como um raio de sol, iluminando meus caminhos com uma nova proposta de parceria e uma amizade infinita. Desejo a você tudo o que a vida puder lhe trazer bom e positivo e principalmente saúde perfeita! I love you!

Grupo Sol Vida Counseling

Quando um grande projeto faz aniversário, é dia de festa para todos que fazem parte dele. Parabéns a todos os profissionais que integram a Sol Vida Counseling, criado e liderado pela renomada psicóloga Viviane Wilkens. Sabemos que o desafio é manter unida uma equipe coesa, valente e vencedora que nestes 5 anos aprofundou suas raízes nesta comunidade. Desejo sucesso cada vez maior!

Centro Romeu Cascais

Que tarde maravilhosa tivemos neste domingo (27), no restaurante Mediterranean Manor, quando o Centro Romeu Cascaes de Harrison celebrou seus 28 anos. Uma tarde alegre em boa companhia.