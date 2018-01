Flash – 31 de janeiro a 6 de fevereiro de 2018

Flávio Murilo Flávio Murilo, embaixador de Coxim no mundo, celebrou em grande estilo a passagem de mais um aniversário. O fundador do Ajuda Comunitária está como o vinho, cada vez melhor.

Moreira e Nicholas O empresário José Moreira (na foto com o filhote Nicholas) acaba de retornar do Brasil. Foi por questões familiares, mas já está a todo vapor, cumprindo suas funções à frente grupo Casa Nova.

Neguinho da Beija-flor Quem curte samba (mas samba de verdade, de raiz) tem um programaço no dia 10 de março. O Delícias de Minas traz o ícone Neguinho da Beija-flor para um show inesquecível, em que estará fazendo uma viagem por sua ilustre carreira. Imperdível, até para quem não tem samba no pé.

Orlando e Silvana Campos estão transformando o Sabor Unido em uma das referências da gastronomia brasileira no Estado Jardim. O restaurante da família é um dos mais elogiados do Yelp e vem se destacando pela comida com aquele sabor bem caseiro, do qual tanto sentimos falta. A nota é dez! Tanto para o casal, quanto para o restaurante.