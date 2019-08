Flash – 31 de julho a 6 de agosto de 2019

Geraldo Corredor da Paz

Geraldo Corredor da Paz agradeceu o Departamento de Polícia de Newark e o escritório Xerife do Condado de Essex pela forma profissional que os agentes lidaram com uma mulher que causou transtornos num estabelecimento comercial na South St. Na quinta-feira (8), ele peregrinará até Nova York pela Conscientização no Combate à Violência Doméstica e Drogas, rumo ao show da cantora Alcione, em Queens (NY). Ingressos para o show: (617) 767-2705.

Vando Costa

Será inaugurada no sábado (10) a pastelaria especializada em pastéis de feira e caldo de cana, na 109 Wilson Avenue, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Dê uma passadinha lá e saboreie o melhor pastel de feira!! Entregas através do Uber: (973) 344-4344.

Edmara e Duda

Uma excelente opção pra fazer suas refeições, aberto recentemente pela empreendedora popularmente conhecida como "Mineira do Acarajé", Edmara Santos e sua filhota Duda. Desejo sucesso para o Old Country, na 770 Harrison Avenue, em Harrison.

Reuniao Mantena Global Care

Esta foi a primeira reunião realizada na Mantena Global Care para definir os detalhes das festividades alusivas à Independência do Brasil, na cidade de Newark, nos dias 7 e 8 de setembro.

Reuniao Mantena Global Care

Ninguém faz nada sozinho, mas com grande uma equipe, disposta a dar ideias e colaborar em tudo que for possível, as coisas ficam mais fáceis. Se você também puder doar seu tempo na área de entretenimento, educação e cultura brasileira contate o Mantena Global Care, realizadora oficial das festividades brasileiras à partir de 2019.

Rodrigo Godoy, Mirtes e Linhares

Tive o grande prazer em conhecer através do meu amigo Rodrigo Godoy, o simpático casal Mirtes e Linhares, do salão de beleza Linhares de Kearny. Um lugar perfeito para obter aquele novo visual que você tanto procura. E ainda oferecem um cafezinho único e inigualável. Adorei !

Claudia Ka e Bee