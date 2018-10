Flash – 31 de outubro a 6 de novembro de 2018

Augusto Amador e Geraldo Corredor da Paz

Na quarta-feira (31), o fotógrafo freelance Geraldo Corredor da Paz celebra 32 anos de vivência nos EUA, sendo 30 deles colaborando com o Departamento de Polícia de Newark. Geraldo agradece a recepção do Vereador Augusto Amador em seu escritório no Ironbound e todos aqueles que os ajudaram ao longo dessa jornada.

Ana Cristina Natividade e gatinhos

Depois de encontrar um lar para um dos filhotinhos da Cuca, cuidados com muito carinho e devidamente vacinados, Ana Cristina Natividade e João Vianna se despedem dos lindos animaizinhos com uma divertida sessão de fotos. Feitas por mim, é claro!

Ras Baraka

O prefeito Ras Baraka adiantou o "Thank You" neste Dia de Ação de Graças, a toda a comunidade de Newark com uma farta e generosa doação de perus. Todos que desejarem ter um suculento peru, inteiramente grátis, na ceia deve ligar para: (973) 733-5460 e fazer o registro.

Halloween Sport Club Portugues 2018

O tradicional Halloween do Sport Club Português, realizado na sexta-feira (26), foi sucesso total. Com casa cheia, farta comida e bebida e fantasias assustadoras, nos divertimos a valer.

Reinauguracao Casa Nova Adams St

Depois de esperar meses pela reforma do Casa Nova Restaurante da Adams St., finalmente, foi reinaugurado na quinta-feira (25). Com casa lotada, muita musica boa, nos reunimos para conhecer as novas e modernas instalações. Tudo ficou impecavelmente bonito.

Membros do Indian Knights Club

O popular Manga e a esposa Silvana, Danilo Moraes e demais convidados também foram festejar a reinauguração do Casa Nova da Adams St. Tudo ficou moderno e ainda mais aconchegante.

Halloween Delicias de Minas 2018

Na noite de quarta-feira (31), o Delícias de Minas promete muita diversão no Halloween. Gente bonita, o delicioso e tradicional tempero de Minas. Em parceria com a Francine's Travel, vão premiar a melhor fantasia com uma viagem à Florida! Não dá pra perder! Animação DJs Beberl e Valber Araújo. A entrada é grátis!

Equipe Restaurante Pic-Nic

O Pic-Nic Restaurante, há mais de 20 anos localizado na Ferry St., está agora sob a direção do casal Edson e Alcione Silva. Novo e delicioso cardápio, tudo ficou muito mais gostoso e o atendimento nota mil. Para quem quer perder alguns quilinhos ainda tem um prato “fit” todos os dias. O cardápio é delicioso e de dar água na boca!

Josimar Moreira, Emilia Pedersen e Marcelo D2

A pimentinha Emilia Pedersen mais uma vez arrasou na abertura do show do Marcelo D2 no Highline Ballroom, em Nova York. Aqui, ela vista com o Macelo e o produtor Josimar Moreira.