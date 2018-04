Flash – 4 a 10 de abril de 2018

Viviane e Nelson

Uma das vantagens da profissão de fotógrafa é sempre poder fazer parte dos melhores momentos das pessoas que a gente ama. Assim foi com a querida Viviane e Nelson, que se uniram em matrimônio no City Hall de Nova York na segunda feira (2). Assisti e registrei tudo ao pé da "Letra”!

Viviane, Nelson, Nina Wright e familiares

Minha amiga Viviane acaba de ganhar "oficialmente" uma nova família. Muitas felicidades e bênçãos ao casal Viviane e Nelson e todas estas pessoas maravilhosa que tive muito prazer em conhecer

Olhem quem veio diretamente de Las Vegas para assistir à cerimônia de casamento da linda filhota Viviane. Aqui, Nina Wright é vista elegantíssima, minutos antes do grande acontecimento, com a filha e alguns membros da família Letra, no City Hall de Nova York.

Arlene Sol e representantes do Cafe Marita

Arlene Sol, representante oficial do delicioso Café Marita, que faz as pessoas perderem peso naturalmente e com saúde. Foto feita durante reunião realizada na noite de segunda-feira (2) no salão de festas do Casa Nova Grill.

Vania Samba

Vânia Samba esteve nos estúdios do VejaTV.com para uma sessão de fotos com toda a sua grande exuberância que representa Carnaval Carioca, o maior ícone da cultura de nosso país. Um grande abraço!