Flash – 4 a 10 de julho de 2018

Torcida Copa do Mundo 2018

É muito bom encontrar meus queridos amigos festejando nossas vitórias nesta copa que promete vitória ao Brasil. Um grande abraço a todos vocês que fazem a vida acontecer!

Iveta Salvador e Emmy

Esta é minha grande amiga Iveta Salvador, com sua linda princesinha Emmy. Ambas felizes em dia de piquenique ao ar livre e com muitas flores.

Golden Years Night 2018

Se você ainda não reservou sua mesa para o Golden Years Night 2018 está perdendo tempo. Será no dia 29 de setembro no Sport Club Português e já conta com mais da metade das mesas reservadas. Prepare seu “modelito básico” para se divertir muito; como nos velhos tempos. Reservas: (973) 444-4466.

Zartha Griffin e Rodrigo Godoy

O Sarau Comunitário realizado no Casa Nova Grill foi um verdadeiro sucesso. Muita animação comandada por Rodrigo Godoy e Zartha Griffin, representantes da New York Life, que também foram noivos no "Arraiá". Este é mais um projeto para reunir as pessoas para diversão "ao vivo" e fora das redes sociais. Todas as sextas-feiras às 7:30, no Mantena Global Care.

Arraia Comunitario

Estas e outras festas fazem parte do projeto Saurau Comunitário. Muita diversão espera por você. Venha fazer parte deste grupo para dançar, recitar, tocar violão, enfim, tudo para alegrar a vida.

Equipe Casa Nova Grill

No dia em que o Brasil enfrentou México, a equipe do Casa Nova Grill esteve rigorosamente vestida para o grande espetáculo, que deu uma bela vitória ao nosso país do coração.

Equipe Delicias de Minas

O Delicia de Minas emplacou nesta copa com muita diversão aos torcedores. Com direito a arquibancada coberta, musica ao vivo, DJ e muitos drinks, a galera torceu pra valer. Gente bonita na plateia e também trabalhando para garantir diversão a todos.