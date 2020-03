Flash – 4 a 10 de março de 2020

Rancho Folclorico Danca na Eira A festa em que o Rancho Folclórico Dança na Eira celebrou seus 25 anos estava fantástica e muito animada na noite de sábado (29), no PISC de Elizabeth (NJ). A Sra. Mariazinha Coutinho discursou com veemência sobre seu orgulho por estar à frente da Fundação que leva o nome de seu marido, Bernardino Coutinho, falecido há poucos anos.

Bingo Junior Remedi Obrigada à Edmara pelo empenho em oferecer aos amigos do Júnior Remedi uma deliciosa feijoada na sexta-feira (28), em seu restaurante de Harrison (NJ). Aqui, entregando o prêmio a um dos ganhadores do Bingo!

Pedro Cruz Muito obrigada ao Seabra Food, na pessoa do simpático e prestativo gerente Pedro Cruz, pelos ingredientes que ofereceu à Feijoada Beneficente ao Júnior Remedi, que será realizada na quarta-feira (4), no Old Country Restaurant!

Ricardo Bruno e Vera Reis Um super agradecimento ao meu amigo que tanto amo e adoro trabalhar com ele nas grandes festas portuguesas. Parabéns Ricardo Bruno pela sua dedicação ao trabalho e vontade tão grande em ajudar as pessoas. Você é um menino de ouro!

Alda

Parabéns à Sra. Alda pela conquista da cidadania dos EUA. Ela estudou com o instrutor Leonardo Ferreira na sede do Mantena Global Care, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). As aulas são ministradas todas as segundas-feiras, das 7:30 pm às 9:30 pm. Informações e matrículas: (973) 344-1644.