Flash – 5 a 11 de dezembro de 2018

Pontal Brazil

A Pontal Brazil mais uma vez se empenha para fazer do natal de seus clientes, uma data mais que especial. Além de disponibilizar os produtos indispensáveis e mais tradicionais do Brasil, notarizar documentos, vender passagens aéreas e enviar remessas com segurança para o Brazil, esta sorteando valiosos produtos para seus clientes. Uma super moderna Smart TV de 43", um Sound Bar System marca Vízio e um Frigobar. Os clientes ganham cupons a cada remessa e quanto mais enviar, mais a chance de ganhar. Então, não perca tempo, pois o sorteio será dia 22 de dezembro.

Encontro Amazon NJ

Grande oportunidade! Vá conhecer pessoalmente o Luiz (Brazuka) Pinheiro, da Arrow Truck Sales, e Scott Sikora, representante executivo da Amazon. Essa será uma excelente oportunidade de se tornar um “owner operator” para a Amazon. O evento ocorre na quarta (5) e quinta-feira (6), das 10:00 am às 3:00 pm, em Elizabeth. Contato: lpinheiro@arrowtruck.com

Baile de Gala Sport Clube Portugues

O Sport Club Português de Newark realizou no sábado (1) uma belíssima Festa de Gala em seu suntuoso salão nobre, para celebrar seus 97 anos. Localizado no coração do Ironbound, sua história é um retrato vivo da imigração lusa neste país. Tudo correu de maneira perfeita e impecável com muitas merecidas homenagens. Parabéns ao meu clube do coração.

Miss e Mister Mirim Brazil America 2018

Claudia e Tharika: Parabéns a todas as crianças que participaram do Miss/Mister Mirim Brazil-America 2018, realizado na tarde de domingo (2) no Sport Club Português. Cláudia Cascardo e Tharika Heys também recebem os meus sinceros cumprimentos por fazer eventos lindos como este, que elegeu: Melissa Bastos Miss Pré-Mirim), Grace Kelly Santana (Miss Mirim), Isabella Souza (Miss Júnior), Brenda Pereira (Miss Teen), Luís Mendes (Mr. Pré-Mirim), Daniel Coelho (Mr. Mirim) e Bruno Silva (Mr. Pré-Teen) (Foto: Marco Antônio).

Mantena Global Care e Goya

Na sexta-feira (30), a diretora executiva do Mantena Global Care, Solange Paizante, visitou as instalações da multinacional Goya Foods para retirar os produtos alimentícios que foram doados à ONG. A empresa de mudanças Brazil Moving ofereceu um caminhão para o transporte dos alimentos que estão sendo distribuídos às famílias carentes, cadastradas na Mantena. A Goya Foods foi fundada pelo imigrante espanhol Prudêncio Unanue Ortiz (1886-1976). Ele acreditava que o nome dele era muito difícil de pronunciar para os clientes, então, comprou o nome de um de seus fornecedores, uma companhia de sardinha marroquina chamada "Goya".