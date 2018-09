Flash – 5 a 11 de setembro de 2018

Alice Martins A cariocac se destacou em nossa cidade trabalhando na legendária Adams Agency, ganhando rapidamente o carinho de nossa comunidade. Com o passar dos tempos foi contratada pela United Airlines, onde se destaca e está sempre dando aquela forcinha para os passageiros brasileiros. Alice continua com o coração mais verde e amarelo do que nunca, prestigiando sempre os eventos da nossa comunidade.

Amadeu Maia e Camila Rodrigues O reporter Amadeu Maia entrevistando a belissima protagonista do filme "Os dez Mandamentos", Camila Rodrigues, para a da TV Jangadeiro, no Ceará. A trama da estrelada por Camila é tratado como uma produção diferenciada por seus efeitos especiais, e por uma história que mistura milagres e calamidades.

André Neves O paulista André Neves é um dos artistas mais versáteis da música brasileira em New Jersey. Bonito e sempre carinhoso com os fãs, o cantor brilha quando toca e interpreta qualquer gênero musical. É um tesouro!

Ana Cristina e João Vianna Ana Cristina e João Vianna são a mola-mestra do Veja TV, estão mais afinados do que nunca e foram conferir de pertinho o brilho da Times Square. Ofuscaram!

Elizabeth Cortes e o maridão Júlio de Paula Elizabeth Cortes e o maridão Júlio de Paula (leia-se Jefferson Printing), devotíssimos da padroeira do Brasil, prestigiaram o primeiro rodeio do Delícias de Minas em Newark. Curtiram muito a festona.

Flávio Murilo com os indios O primeiro desfile representativo dos estados brasileiros em nossa cidade, liderado por Flávio Murilo (leia-se Ajuda Comunitária) foi fantástico. Uma excelente semente plantada para que no próximo ano haja uma participação maior dos brasileiros, mostrando nossas riqueza culturais.

Equipe do Planeta Brasil

Ao final da coletiva de Imprensa que precedeu ao BR day New York, funcionários da Globo Internacional e a equipe operacional do programa Planeta Brasil posaram com descontração para esta coluna.