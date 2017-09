Flash – 6 a 12 de setembro de 2017

Carla Renata, Jorge Neves, Joao Caetano, George, Joao Vianna, Rosely Saad

Os artistas plásticos Carla Renata, Jorge Neves e o fotógrafo João Caetano, mineiros de renome internacional, juntaram-se ao nosso seleto grupo de amigos para conferir o autêntico sabor mineiro do Delicias de Minas. Este famoso trio esteve expondo suas obras nas Nações Unidas, sob a coordenação de Rosely Saad.

Carla Renata e Jorge Neves

Ao casal Carla Renata e Jorge Neves, artistas plásticos mineiros que tive enorme prazer em conhecer pelo inconfundível talento, e simpatia transparente, o meu carinho especial.

Justin Remedi

Ser jogador de futebol hoje é muito mais que nascer com o talento para o esporte. Justin Remedi é um craque em formação. Sempre acompanhado por seu pai, Valcir Remedi, ele "joga duro" nos treinos e já vem colhendo grandes resultados como um dos maiores goleadores dos últimos tempos em sua etapa juvenil. Justin Remedi, guardem esse nome.

Golden Years Night

Golden Years Night: Os anos dourados estão de volta com sua alegria, num inconfundível e alucinante estilo. Será no dia 7 de outubro no Sport Club Português em Newark. Já temos os convites; mesas limitadas. US$ 55 por pessoa, incluindo show, jantar e bebidas. Garanta já o seu com Vera Reis: (973) 444-4466. Valéria, Débora, Carla e Cris já conferiram!

Fit by Altas Horas

Fit by Altas Horas, finalmente inaugurado no cruzamento das ruas Main e Ferry. A opção certa para quem deseja uma alimentação balanceada e saudável. Neste Momento, José Moreira corta a fita simbólica do Grand Opening junto aos outros integrantes da família.

Mulheres Empoderadas

"Mulheres Empoderadas" da nossa comunidade, prestigiando a abertura do Fit by Altas Horas, um nome tão especial para nossa comunidade.

Rafael Moreira, Regina e Carlos Moraes

Carlinhos Moraes com sua amada esposa Regina, sempre presentes nos grandes eventos desta cidade, registrando tudo. Aqui eles posam para meu click em companhia do anfitrião da noite, Rafael Moreira.

Equipe Fit by Altas Horas

Esta turminha linda quer faz tudo para vê-lo saudável! O Propósito do Fit By Altas Horas é oferecer uma alimentação balanceada na medida certa que o corpo precisa para perder, manter ou ganhar peso, com ingredientes orgânicos, de primeiríssima qualidade. Sucesso e boa sorte Rafael!

Jose Moreira e Silvana Magda

José Moreira e Silvana Magda: Antes de falar sobre Brazilian Day em Newark, gostaria de parabenizar o trabalho destas duas pessoas que transformaram a data num evento de grande valor cultural, fortalecendo nossas raízes em terras americanas. O esforço em mostrar, organizar, expor a cultura brasileira por parte desta dupla é descomunal e realmente merece ser apreciado. Fica aqui minha homenagem em forma de agradecimento.

Jose Moreira e Jacqueline Quiles

O mineiríssimo José Moreira, em um gesto de vitória, ergue o novo nome do espaço que conquistou para os brasileiros, como um grande troféu. Um troféu que pertence a todos nós e marcará para sempre nossa passagem triunfal pela cidade mais antiga do estado de New Jersey. Jacqueline Quiles, sempre ao seu lado, compartilha esta grande conquista! Literalmente, "A Praça é Nossa!"

Predio Altas Horas

A praça mais brasileira de Newark ganhou um visual verde-amarelo que reforça a brasilidade neste país. A pintura fez do prédio do Altas Horas uma vitrine brasileira permanente .

Silvana Magda, Ras Baraka e autoridades

Muitas autoridades municipais estiveram presentes para a colocação do nome Brazil Square na esquina das ruas Ferry e Chambers, entre eles, o prefeito Ras Baraka que é visto na foto ao lado de outras autoridades.

Joanna Nova York

Animada, a cantora Joanna Nova York participou do início ao fim de todas as festividades do Brazilian Day em Newak, alegrando e preenchendo todos os espaços com sua voz inconfundível.

Rosimar e Ana Oliveira

A autêntica cultura sulista representada pela belíssima Rosimar Oliveira, a querida amiga Ana Oliveira e a presença masculina que parecia mais faceiro que guri de bombacha nova! (Expressão gaúcha). Espero que no próximo ano, haja outros fortes regionalismos expressados, envolvidos nesta celebração brasileira.