Flash – 6 a 12 de junho de 2018

Foto1 Miguel Carrera e irmao

Miguel Carrera, de 11 anos, já conhece muito bem o sabor de muitas vitórias! Nascido em Belleville (NJ), ele é aluno aplicadíssimo e membro da banda musical da Wilson Avenue School e Faixa Preta na Academia Internacional de Taekondo. Miguel herdou do pai o gosto pelas artes marciais e desde cedo recebeu instruções severas do mestre Rodolfo Carrera e da mamãe Kaira Costa. Ele já conquistou medalha de prata no North American and Caribbean championship em 2015, medalha de prata no South American championship 2015 de Foz de Iguaçu no Brasil e medalha de ouro no Blackburn Taekwondo Challenge do Canada 2016 e vários títulos de primeiro lugar em campeonatos locais. Sua mais recente conquista foi o título de Campeão no XIV Pan-Americano Tae-kwon-do (ITF), em Santos (SP). Aqui, Miguel posa orgulhoso ao lado do irmão, segurando a bandeira americana que tanto honra.

Zelia Moraes

Minha homenageada da semana é a Zélia Moraes, a linda dama que conquistou o título “Beautiful Forever Elegance”, em evento realizado no dia 28 de Abril, no Sport Club Português. É uma pessoa íntegra, a qual eu tenho um enorme carinho e com o perfil que se espera para ser uma representante do evento. Parabéns querida!

Foto3 Rancho Dancas e Cantares de Portugal

Esta semana é inteiramente dedicada Portugal, que deu origens a nós brasileiros. Berço de uma cultura ímpar, mãe do Fado que se tornou patrimônio da humanidade, terra de Luís de Camões e tantos vultos de uma história que se mistura com a nossa. Lugar de tantos amigos a quem amo do fundo do meu coração e que me trouxeram tanto conhecimento nos agradáveis momentos de nossa convivência tão intensa nos últimos anos. Esta linda imagem do Rancho Danças e Cantares de Portugal do PISC de Elizabeth foi registrada pelo amigo Jack Martins, no domingo (3). Viva Portugal!